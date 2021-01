Jomo Fortunato: "Temos de mudar a atitude de afastar a competência quando há dinheiro"

«Assustei-me de forma controlada», recorda Jomo Fortunato, ao revelar ao Novo Jornal como reagiu quando soube que substituiria Adjany Costa. Por isso, na sua primeira grande entrevista nas vestes de titular da Cultura, Turismo e Ambiente, o superministro considera o cargo uma «recompensa» contra a alegada «trama» que lhe tinha sido montada quando geria o Memorial António Agostinho Neto. O novo modelo de Carnaval live, a polémica à volta do hino dos 45 anos da Independência, a questão dos derrames petrolíferos, os plágios nos concursos literários e o fraco aproveitamento do potencial turístico nacional também entram no «radar» de Jomo Fortunato, que confessa ter «medo de mexer em um tostão».