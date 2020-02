O bloqueio das contas acontece um dia depois de o grupo espanhol Abanca ter chegado a acordo para adquirir 95% do EuroBic, detido em 42,5% por Isabel dos Santos, que está de saída da estrutura accionista da instituição.

"O acordo de compra do EuroBic está sujeito, como acontece neste tipo de operações, a um processo de due dilligence (uma auditoria aprofundada à instituição) e às autorizações das autoridades regulatórias", indicava o comunicado que o banco enviou às redacções.

Em Janeiro, Isabel dos Santos foi formalmente constituída arguida em Angola por alegada má gestão e desvio de fundos durante o período em que presidiu ao Conselho de Administração da Sonangol.

Branqueamento de capitais, falsificação de documentos, abuso de poder e tráfico de influências são alguns dos crimes que podem estar em causa, e, a par da empresária foram também constituídos arguidos os portugueses Mário Leite da Silva, gestor de Isabel dos Santos e o ex-presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento de Angola, , Sarju Raikundalia, ex-administrador financeiro da Sonangol, Paula Oliveira, amiga de Isabel dos Santos e administradora da NOS, que deixou igualmente o cargo, Nuno Ribeiro da Cunha, director do private banking do EuroBic em Lisboa, que foi encontrado morto na sua casa em Lisboa, sendo as causas o suicídio, como mostram as evidências, segundo as autoridades, numa primeira abordagem.