Isabel dos Santos reagiu às acusações expostas no Luanda Leaks, uma ampla investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas que revela que a empresária transferiu, entre Maio e Novembro de 2017, pelo menos 115 milhões de dólares de fundos públicos para o Dubai , dizendo que lamenta que Angola tenha escolhido este caminho" e acusando as autoridades angolanas de estarem a fazer uma"caça às bruxas muito, muito selectiva".