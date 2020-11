Os promotores da manifestação agendada para o dia 11 de Novembro estão a ser alvo de ameaças por telemóvel e solicitações de encontro com dirigentes do MPLA.

Os manifestantes, conforme avançaram ao Novo Jornal, suspeitam que os dirigentes do partido no poder estejam a usar outras pessoas para efectuar estes contactos, para encontros de diálogos.

O Movimento Jovens pelas Autarquias defende o regresso às manifestações, exigindo a implementação das autárquicas em Angola, rejeitando estas supostas propostas que têm por único objectivo o cancelamento da manifestação.

"Estamos a receber ligações de pessoas que estão a propor-nos encontro com o Presidente da República, João Lourenço. Ligou alguém a dizer-me que a directora do Gabinete de Cidadania e Sociedade Civil do MPLA, Anabela Dinis, quer reunir-se comigo para acertarmos, porque João Lourenço pretende dialogar connosco", disse o activista político Dito Dali.

O também porta-voz da plataforma, composta por diferentes organizações não-governamentais, que têm promovido campanhas de formação sobre autarquias, declinou o convite esta semana para participar de um encontro sob lema "Acto de concertação para a realização do diálogo juvenil nacional", promovido pelo Conselho Nacional da Juventude (CNJ), cujo líder, Isaías Calunga, foi recebido em audiência pelo Presidente da República, enquanto decorria a manifestação contra a detenção e julgamento dos manifestantes do protesto de 24 de Outubro.

