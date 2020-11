As comissões especializadas da Assembleia Nacional aprovaram esta segunda-feira, 16 de Novembro, o relatório parecer conjunto de substituição temporária de Manuel António Rabelais pelo deputado Manuel Teodoro Quarta, ex-segundo secretário do MPLA na província de Luanda.

De referir que a Assembleia Nacional já aprovou, por unanimidade, a suspensão do mandato e o levantamento das imunidades do deputado Manuel Rabelais, do MPLA.

A decisão, que surge no âmbito de uma solicitação do Tribunal Supremo, foi "selada" pelos parlamentares com 170 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção.

Manuel Rabelais é acusado de crimes de peculato, violação de normas de execução do plano e orçamento, recebimento indevido de vantagens e branqueamento de capitais, enquanto director do extinto Gabinete de Revitalização da Comunicação Institucional e Marketing da Administração (GRECIMA), entre os anos 2016 e 2017.

Além do ex-ministro da Comunicação Social, está igualmente arrolado no processo, como arguido, Hilário Santos, então assistente-administrativo do GRECIMA.

Com este acto os tribunais têm agora caminho livre para julgarem Manuel Rabelais pelos crimes de que é acusado.

Na reunião das comissões especializadas foi igualmente suspenso o mandato do deputado José Carvalho da Rocha, por se encontrar a exercer cargo incompatível (governador da província do Uige) com a função de deputado, e, em seu lugar, regressa ao Parlamento Pinda Simão, ex-governador da mesma província.

Foi também aprovada a perda de mandato, por morte, de Mendes Bartolomeu, que passa a ser substituído pelo deputado Agostinho de Carvalho Van-Dúnem.