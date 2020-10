O Presidente da República, João Lourenço, reagiu esta tarde nas redes sociais à morte do empresário e coleccionador de arte contemporânea africana, Sindika Dokolo , para endereçar condolências ao Ex-Chefe de Estado, José Eduardo dos Santos.

Numa publicação no Twitter e no Facebook, João Lourenço, que não faz qualquer alusão a Isabel dos Santos, viúva de Sindika Dokolo, que faleceu esta quinta-feira no Dubai, enquanto fazia mergulho submarino, dirige-se apenas a José Eduardo dos Santos.

"Manifesto os mais profundos sentimentos de pesar ao Presidente JES, pela morte trágica de seu genro Sindika Dokolo, cuja notícia surpreendeu a sociedade angolana", escreveu o Chefe de Estado nas redes sociais.

À redacção do Novo Jornal chegou entretanto uma nota da família Sindika Dokolo, que agradece "a todos os que expressaram sentimentos de pesar, solidariedade e bondade" e que partilham a sua dor.

"É com profundo pesar e consternação que a família Dokolo, esposa, filhos, mãe, irmão e irmãs, neste momento de enorme tristeza e dor, lamenta informar o falecimento de Sindika Dokolo, na quinta-feira, 29 de Outubro 2020, no Dubai", lê-se na mensagem.