Mortes: Políticos pedem exoneração do ministro Eugénio Laborinho

Políticos e organizações de defesa dos direitos humanos pedem a exoneração dos responsáveis da corporação policial, inclusive do ministro do Interior, Eugénio Laborinho, por atribuírem autoria moral da morte dos cidadãos à Polícia Nacional (PN), com destaque para o acontecimento que envolveu o pediatra Sílvio Dala.