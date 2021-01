PR aprova empréstimo de 39,9 milhões USD para expansão do sinal da Rádio Nacional de Angola

O Presidente da República aprovou um contrato de financiamento entre o Estado Angolano e o EXIM BANK dos Estados Unidos da América, no valor global de 39,9 milhões de dólares norte-americanos para a cobertura do Projecto de Modernização Tecnológica e Expansão do Sinal da Rádio Nacional de Angola.