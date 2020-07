De acordo com a nota da Casa Civil do Presidente da República, o novo secretário de Estado, João Manuel Bartolomeu da Cunha era administrador executivo do Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA), cargo do qual foi entretanto exonerado por um decreto igualmente assinado hoje.

José Carlos Lopes da Silva Bettencourt ocupava o cargo desde Janeiro de 2019. Antes, tinha sido director nacional da Agricultura.