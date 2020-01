O Presidente da República exonerou esta segunda-feira Sérgio Leonardo Vaz, que não chegou a tomar posse do cargo de governador da Província do Cunene, para o qual tinha sido nomeado no dia 21 de Janeiro.

Em nota de imprensa da Casa Civil da Presidência, lê-se que foi "constatado, após a nomeação, existirem situações que estão a ser tratadas pelas entidades competentes e que desaconselham a posse" de Sérgio Leonardo Vaz.

Num outro decreto, o Presidente da República exonerou José Chindongo António do cargo de vice- governador da província do Namibe para os serviços técnicos e infraestruturas e Josefa Joana Rebeca do cargo de vice-governadora do Namibe para o sector político, social e económico.

Em decretos de nomeação, o Presidente da República indicou Gerdina Ulipame Didalewa para ocupar o cargo de governadora da Província do Cunene e Mário Augusto Caetano João para o cargo de secretário de Estado para a Economia.

O Chefe de Estado nomeou também Carla Maísa Pereira Tavares para o cargo de vice-governadora do Namibe para o sector político, social e económico e Ema Samali Henriques da Silva Guimarães para o cargo de vice-governadora do Namibe para os serviços técnicos e infraestruturas.