Presidente autoriza crédito adicional de 25 mil milhões Kz no OGE para a sua Casa de Segurança

O Chefe de Estado, João Lourenço, autorizou a abertura de um crédito adicional suplementar no Orçamento Geral do Estado, no valor de 25 mil milhões de kwanzas, para o exercício económico de 2020, para suportar as despesas relacionadas com a Casa de Segurança do Presidente da República.