Na sua conta pessoal do twitter, o Presidente da República, felicitou segunda-feira, 23 de Novembro, as Forças Armadas Angolanas (FAA) no âmbito de um exercício militar conjunto entre a Força Aérea angolana e a sua congénere da República Democrática do Congo (RDC).

João Lourenço sublinhou que as FAA sempre estão comprometidas com a Nação e com o garante da soberania, da unidade nacional e da diversidade cultural.

"As FAA sempre comprometidas com a Nação. Garante da soberania, da unidade nacional e da diversidade cultural", elogiou o Presidente da República, no dia em que as Forças Aéreas de Angola e a República Democrática do Congo realizaram, nos céus de Kinshasa, capital congolesa, um exercício conjunto, para testarem o grau de prontidão e treinamento dos especialistas da aviação militar dos dois países.

No Aeroporto de Ndjili, que serviu de centro operacional, em terra, da operação de treinamento, estiveram presentes altas figuras políticas congolesas e altos oficiais das Forças Armadas dos dois países.

Na passada segunda-feira, o Presidente Félix Tshisekedi esteve em Luanda para um encontro com o homólogo João Lourenço, altura em que defendeu o apoio de Angola no reforço da capacidade das Forças de Defesa e Segurança do seu País.

Este encontro, recorde-se, serviu ainda, como o Novo Jornal noticiou, para o Chefe de Estado congolês pedir o apoio de Luanda na estabilização política na RDC quando o país vizinho vive um novo período de instabilidade devido a desentendimentos públicos e notórios entre Tshisekedi e o seu antecessor, Joseph Kabila, cujo partido detém a maioria dos deputados no Parlamento congolês.

Nos media congoleses publicados em Kinshasa foram várias as notícias a apontar para a ideia de que a presença de aparelhos da Força Aérea de Angola (FANA), nomeadamente os recentemente adquiridos Sukhoi (SU 35K), caças de fabrico russo, e ainda aviões militares de carga, foram uma manobra de apresentação de força dissuasora de quaisquer planos para derrubar o Governo de Félix Tshisekedi.