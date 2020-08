O secretariado executivo do Bureau Político do MPLA abdicou do local habitual (sede nacional do partido), passando a reunir-se no Complexo Turístico do Futungo II, para cumprir a medida de distanciamento físico imposta pela covid-19.

"Em observância das medidas de distanciamento físico, tendo em vista a pandemia da Covid-19, o secretariado executivo do Bureau Político deixa de realizar as reuniões do órgão na sede do partido, passando as reuniões a acontecer no complexo turístico do Futungo II", disse esta quarta-feira, ao Novo Jornal, uma fonte da sede do MPLA.

A primeira reunião do secretariado do Bureau Político do MPLA neste local aconteceu na segunda-feira, 17, em Luanda, onde foi analisada a crise interna na Igreja Universal do Reino (IURD) em Angola.

Esta quarta-feira, 19, no mesmo local, o secretariado do Bureau Político do MPLA realiza a sua 11ª Reunião Extraordinária, para apreciar os ante-projectos relativos à preparação e realização do VIII Congresso Ordinário do MPLA, a ter lugar em 2021.

Sob orientação da vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, os membros do secretariado deverão, igualmente, debruçar-se sobre as propostas de provimento dos cargos de segundo secretários provinciais do partido no Kuando Cubango, Cunene, Kwanza Sul e Huambo.