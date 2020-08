As condições estão criadas para a realização do IV Congresso Ordinário do Comité Nacional da Liga da Mulher Angolana (LIMA, que terá lugar esta sexta-feira, 07 de Agosto, disse hoje ao Novo Jornal a porta-voz do conclave, a deputada Navita Ngolo.

Segundo a deputada, o discurso de abertura do congresso será feito pelo presidente do partido, Adalberto Costa Júnior, e contará com a participação de 638 delegados.

"O congresso vai acontecer por videoconferência, face à pandemia da Covid-19", referiu, salientando que foram seleccionados províncias nas regiões norte, centro, sul e leste de Angola, onde os delegados estarão reunidos para eleição da presidente da organização.

"A região do Kuanza-Norte vai acolher apenas as delegadas daquela província, devido à cerca sanitária ao município do Cazengo. Cabinda também vai ter apenas delegadas da província. Luanda vai congregar não só as congressistas desta província, mas também as do Bengo", esclareceu.

O congresso da LIMA, inicialmente previsto para de 1 a 3 de Abril último, foi adiado devido à Covid-19, que assola Angola, em particular, e o mundo, em geral.

Três candidatas concorrem à liderança da organização, designadamente Helena Bonguela (presidente-cessante), Manuela dos Prazeres e Domingas Njungulo, já autorizadas pela comissão de mandato por reunirem os requisitos exigidos.

Fundada a 18 de Junho de 1972, a LIMA teve como primeira presidente Isalina Kauina, enquanto Helena Abel Bonguela é a actual dirigente.