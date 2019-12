A água que nasce das profundezas do subsolo da Missão Católica dos Gambos, na província da Huíla, jorra indiferente às desavenças entre os homens que disputam o seu acesso: camponeses, pastores e latifundiários. Do lado dos mais fracos e carenciados desponta a figura do padre Jacinto Pio Wacussanga, um defensor de causas sociais.

Encontrámo-lo sentado debaixo de uma árvore de médio porte entre o seu "rebanho de ovelhas" ou, melhor, no seio dos fiéis da missão católica do Tchipepe, no município dos Gambos, que dista a 130 Km a sul do Lubango.

Frente a frente dois grupos de camponeses e pastores, separados por uma curta distância, discutiam os problemas da comunidade, mais concretamente sobre o acesso à água.

Na primeira fila do grupo maioritário destacava-se uma figura respeitada e bastante consensual naquelas paragens que mediava o "conflito" entre as duas comunidades locais: o padre Jacinto Pio Wacussanga.

O prelado estava do lado dos mais fracos na cadeia de interesses. Em trejeitos corporais acentuava as expressões enfáticas em nhaneca humbi, a língua através da qual estabelecia as pontes do diálogo entre os dois grupos que se achavam em "águas separadas".

Franciscano, o padre Pio Wacussanga vive a escassos metros do local onde decorria o encontro numa modesta casa de pau a pique, chão de terra batida e coberta de zinco. À volta de casa tem uma pequena horta, um galinheiro e espaços para a criação de coelhos.

"Sou mais feliz do que os primeiros missionários que cá vieram e habitavam em casas de adobes e cobertas de capim", confessa, com alguma felicidade estampada no rosto.

Os bens de maior valor que a Missão tem para apoiar o sacerdote são: uma pequena placa de energia solar, um para-raios e a moto, com a qual se desloca para resolver os problemas das comunidades.

Segundo apurámos, no final da reunião, os camponeses e pastores que estavam do lado oposto ao do prelado tinham sido manipulados pelos latifundiários que pretendiam abocanhar a maior fatia de água que emerge das profundezas dos terrenos da Missão Católica. Terão usado a táctica de "dividir para melhor reinar"...

Com destreza e habilidade negocial, o padre Wacussanga e os outros membros da comunidade conseguiram convencer os poucos camponeses e pastores para que eles se juntassem à causa da maioria na sua luta contra os interesses dos latifundiários.

Afinal, o "adversário" era comum aos dois grupos.

