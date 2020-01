A única vítima mortal é uma mulher de 34 anos, e o corpo de bombeiros já conseguiu remover o autocarro da via.

Importa referir que o acidente envolvendo quatro viaturas, duas ligeiras e dois pesados (um camião cisterna e um autocarro da Macon), ocorreu por volta das 5:30 desta sexta-feira, no km 32, na Estrada Nacional nº 100.

De recordar que, só de Janeiro a Setembro do ano passado, 1.859 pessoas morreram em acidentes de viação no País, segundo dados do departamento Nacional de Segurança do Trânsito e Prevenção Rodoviária, da Direcção Nacional de Viação e Trânsito.