Em comunicado, a delegação provincial do Ministério do Interior em Benguela torna público que Carlos Guardado foi detido por ordem do Ministério Público (MP), este sábado, 11, por volta das 07:45, no município de Benguela, na sua residência. Pesam sobre o administrador municipal de Benguela suspeitas de corrupção, furto doméstico, peculato e tráfico de influência.

"Nas mesmas condições e pelas mesmas circunstâncias, foi detido o cidadão João José Bernardo, ex-funcionário da administração municipal de Benguela", lê-se no comunicado.

Os detidos serão presentes, nas próximas horas, ao MP para aplicação das medidas legais que se julgarem convenientes, esclarece ainda o documento.

Carlos Guardado é, desde Dezembro de 2017, o primeiro- secretário do MPLA no município de Benguela. Desempenhou as funções de administrador municipal do Cubal antes de ser nomeado administrador municipal de Benguela, em Outubro de 2017, pelo governador provincial, Rui Falcão.