As companhias aéreas Air France e KLM emitiram hoje um comunicado onde alertam para a venda fraudulenta de passagens aéreas nas redes sociais.

No documento, em duplicado, mas com o mesmo conteúdo porque as duas companhias, a francesa Air France e a holandesa KLM, integram a mesma `holding", é explicado que a fraude consiste na oferta de bilhetes que devem ser pagos em contas particulares.

As companhias aéreas enfatizam que a única via de adquirir bilhetes nos seus aviões é através dos sites oficiais na internet.

E advertem que não se responsabilizam pelas vendas de passagens aéreas pelas vias não oficiais por se tratar de "vendas fraudulentas".