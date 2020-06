Os dois homens, com 33 e 35 anos, são naturais de Benguela e a sua detenção aconteceu no âmbito de uma operação policial dirigida ao combate à pandemia da ovid-19.

Segundo avança a Angop, citando o porta-voz do comando provincial da Polícia Nacional na Huíla, inspector-chefe Luís Filipe Zilungo, os dois indivíduos foram encontrados com as presas de elefante numa viatura em plena via pública.

Não foi avançada qualquer informação sobre a origem do marfim e se se trata de presas de animais abatidos em Angola.

Os dois homens estão detidos e vão ser presentes ao Ministério Público nas próximas horas para as adequadas medidas de coacção.