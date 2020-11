A exumação dos restos mortais dos três irmãos de 5, 11 e 13 anos, supostamente mortos por envenenamento pelo padrasto, no dia 06 de Julho deste ano, no município do Kilamba Kiaxi, bairro dos Rastas, vai continuar pendente porque o Serviço de Investigação Criminal (SIC) ainda não sabe quando irão exumar os seus restos mortais no sentido de recolherem provas para se esclarecer as eventuais causas dos falecimentos dos meninos, soube o Novo Jornal de fonte do SIC-Luanda.

Segundo a fonte, o suposto homicida, padrasto dos menores, continua à solta por não existirem, até ao momento, elementos de prova que indiciem o seu envolvimento no crime. O "processo ficou arquivado por não se realizar até o momento a exumação dos restos mortais".

"Não podemos deter o suspeito principal deste crime porque não se realizou até ao momento a exumação dos cadáveres dos três irmãos menores", disse a fonte do SIC, esclarecendo a necessidade "de haver a realização da exumação e posteriores exames periciais para apurar se houve crime ou não", afirmou.

O Novo Jornal sabe que a exumação devia ocorrer ainda ao longo do mês de Julho ou até Agosto, sendo que a família das vítimas estaria presente a acompanhar os médicos legistas e peritos do Laboratório Central de Criminalística (LCC).

"Não se avançou com o trabalho até agora porque existem procedimentos que precisam de ser cumpridos. Vai-se dar sequência ao processo após cumprirmos com todos os procedimentos legais", garantiu.

Sobre o caso, datado de 6 de Julho deste ano, cinco menores da mesma família passaram mal após ter comido bolos, vulgo "bolinho", cedidos pelo padrasto, dos quais três perderam a vida, sendo dois em casa, um, a caminho do hospital e outras duas crianças ficaram hospitalizadas no Hospital Materno-Infantil do Golf 1.

A investigação criminal não acreditou no teste do Hospital Materno-Infantil do Golf 1, que defendeu que Manuel Gabriel, de 5, Romeu Gabriel, 11, e Jorge Gabriel, de 13 anos, terão perdido a vida "porque os seus corpos estavam em estado avançado de desnutrição e com paludismo encubado", referiu a fonte. A mesma referenciou, posteriormente, que se trata de um caso muito "misterioso".