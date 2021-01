A Polícia Nacional em coordenação com o Serviço de Investigação Criminal (SIC) desmantelaram uma rede criminosa e detiveram seis delinquentes "altamente perigosos", acusados de liderar várias organizações de marginais nas províncias do Bengo e Luanda, responsáveis por assassinatos, violação sexual, roubos e furtos em residências e cantinas, disse ao Novo Jornal fonte policial.

As detenções foram realizadas no âmbito de uma operação realizada pelo SIC-Bengo, Luanda e a Polícia Nacional, no município do Dande, província do Bengo, na manhã desta segunda-feira, 04.

O Novo Jornal apurou que os seis detidos, para além de serem apontados como autores de uma série de crimes, onde se inclui homicídio voluntário por disparo de arma de fogo, estão implicados na constituição de vários gangues ao longo dos últimos anos.

"São considerados altamente perigosos. Para além de serem assaltantes temidos, também formaram diversos grupos de marginais", avançou a fonte da corporação, informando que a detenção permitiu também apreender três armas de fogo e uma viatura, que serviria de transporte durante os crimes.

A fonte adiantou ainda que, dos seis elementos, dois enfrentam a acusação de posse ilegal de arma de fogo, um de abuso de confiança, e três de homicídio voluntário por disparo de arma de fogo e violação sexual a menores de idade.

"Todos os elementos são reincidentes e suspeitos de serem os grandes responsáveis da vaga de criminalidade que tem tirado o sono à população de diversos municípios e distritos da cidade de Luanda e na província do Bengo", disse.

A mesma fonte, salientando que o clima de insegurança, caracterizado por assassinatos, roubos e furtos em residências e cantinas, "levou as forças que compõem o Ministério do Interior a reforçar a acção no município do Dande, onde os elementos estavam escondidos".

"Noventa por cento dos elementos destes grupos de malfeitores já se encontram detidos preventivamente nas cadeias de Caquila, Calomboloca e Comarca de Viana", finalizou.