O tribunal ordenou a prisão preventiva de um homem de 37 anos, detido na quarta-feira,16, por ter mantido relações sexuais com a filha menor, durante mais de três anos, no bairro da Calossombecua, arredores da cidade de Benguela.

A informação foi esta segunda-feira foi avançada ao NJOnline por uma fonte da Procuradoria-Geral da República (PGR).

De acordo com a fonte da PGR em Benguela, o magistrado do Ministério Público junto do Serviço de Investigação Criminal (SIC) Benguela, decretou esta segunda-feira,20, a prisão preventiva de um homem de 37 anos, cujo nome não foi revelado, por ser o autor "de seis crimes de violação sexual, dois crimes de ameaça agravada e dois crimes de ofensa à integridade física qualificada", ocorridos desde Janeiro de 2017.

Nos autos consta ainda que o arguido manteve os abusos sexuais com a menor "desde a altura em que a vítima tinha 13 anos. Actualmente, a menina está com 16, e grávida do próprio pai, já com seis meses de gestação".

Segundo o MP, existem suspeitas de que o homem terá obrigado a menor a manter relações sexuais consigo sob fortes ameaças de morte e de agressões.

"A menina esteve privada de liberdade diversas vezes, a mãe e outros membros da família nunca suspeitaram de nada, o caso veio à baila depois de a menor ficar grávida e em função das exigências da progenitora a menina revelou os abusos sexuais que sofria no interior de casa, dizendo que está grávida do próprio", apontou a procuradoria.

Na quarta-feira, o Comando Provincial de Benguela da Polícia Nacional anunciou em comunicado a detenção do homem, efectuada no decurso de um mandato de detenção.

O inquérito está a ser dirigido pelo MP da secção do departamento do Serviço Provincial de Investigação Criminal (SPIC), coadjuvado pelo SIC-Benguela.