O ancião confessou tal acusação e foi presente ao Ministério Público (MP) para um primeiro interrogatório judicial, na manhã de hoje terça-feira, dia 02 de Fevereiro, tendo sido aplicada ao arguido a medida de coação de prisão preventiva, em função de o ancião ter confessado autoria do crime de abuso sexual contra a neta.

O crime foi descoberto por um vizinho, que chegou a encontrar o ancião a praticar o acto sexual com a sua neta.

Ao Novo Jornal, o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-geral, superintendente de investigação criminal Manuel Halaiwa, informou que o caso remonta ao ano 2020 e o idoso, após ser apanhado a praticar o acto ilícito com a neta, meteu-se em fuga, mas, entretanto, durante diligências realizadas pela Polícia Nacional (PN), em coordenação com SIC-Benguela, foi detido.

"Foi possível identificar e deter o homem, no cumprimento de mandados de detenção, pela presumível autoria do crime de abuso sexual de criança", referiu o oficial ao Novo Jornal.

A detenção, ainda segundo Manuel Halaiwa, deu-se na "sequência de uma denúncia de um vizinho, acrescenta, sublinhando que o ancião ameaçou a menor com uma arma branca e "obrigou à prática de acto sexual que ocorreu no interior da residência do arguido no bairro Caponte".

O oficial do SIC-geral salientou ainda que a menor foi submetida a exames médicos que comprovaram ter sido abusada pelo avô e carrega no ventre um bebé de seis meses.

"A criança foi encaminhada para uma unidade hospitalar onde recebeu cuidados médicos e foi submetida a exames para apurar a acusação feita pelo vizinho", disse, revelando que as análises médicas certificaram o crime.

O Novo Jornal soube ainda que o arguido vai ser conduzido na tarde de hoje, quinta-feira, para a prisão da Comarca de Benguela, onde irá aguardar julgamento.