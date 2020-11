Uma passadeira e um espaço de lazer estão a ser edificados nas imediações da "Ponte Azul", no município de Cacuaco, em Luanda, entre os dois sentidos da estrada N100 - via que liga Cacuaco à província do Bengo.

Em contrapartida, a colocação da passadeira, constatou este semanário, preocupa os utentes daquela via, que pedem à administração local que reveja, com urgência, o projecto, por estar próximo de duas pedonais e por se tratar de uma via muito movimentada e conotada por inúmeros acidentes.

Ouvidos pelo Novo Jornal, automobilistas que circulavam por aquela zona mostraram o seu descontentamento devido à passadeira [que ainda não foi inaugurada], por se tratar de uma via muito movimentada, por onde os carros circulam em alta velocidade.

"Se com as pedonais montadas as pessoas preferem correr riscos e atravessar a estrada, agora com essa passadeira é que as coisas vão piorar", considerou um dos taxistas que fazia a rota Vidrul/Panguila.

Pedro Andrade, outro automobilista, falou de vários atropelamentos que já testemunhou naquele tapete asfáltico, mas o seu medo vai mais para as pessoas que vendem nas bermas daquela estrada n.º 100.

"Quando os fiscais dispersam as zungueiras, elas correm para o meio da estrada de forma destemida e sem se importar com a velocidade dos carros. A construção desta passadeira dar-lhes-ia mais possibilidades de passar a qualquer momento, o que colocaria em risco as suas vidas", reiterou Andrade.

O arquitecto Josmiro Santos Pires reconhece o esforço da Administração de Cacuaco em colocar um espaço de lazer para os munícipes, mas, à semelhança dos automobilistas, também discorda do lugar escolhido para a colocação da passadeira.

