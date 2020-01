Um homem de 47 anos foi espancado até à morte na noite desta terça-feira após o confronto com o casal de proprietários do estabelecimento comercial que estava a assaltar. O incidente aconteceu no município do Ombandja, província do Cunene.

Segundo a Polícia Nacional, o casal estaria em casa quando se apercebeu do assalto no seu estabelecimento e correu com paus e uma faca nas mãos, para confrontar o ladrão, que estava armado com uma chave de fendas.

A vítima terá morrido no confronto e os donos da loja foram detidos pela Polícia Nacional no local, tendo o Serviço de Investigação Criminal (SIC) assumido a investigação do crime.

Os suspeitos de homicídio ficaram agora sob custódia da SIC e o primeiro interrogatório judicial, que será executado pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Cunene, deverá ser na segunda, 14, ou terça-feira,15.

O NJOnline soube de fonte do SIC-Cunene que o óbito foi declarado no local e o corpo foi removido para a morgue do Hospital Geral do Cunene.

De acordo com o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Comando Provincial do Cunene da Polícia Nacional, intendente Nicolau Tuvecalela, o casal está a ser indiciado pelo crime de homicídio qualificado por assassinar um homem que em vida respondia pelo nome Manuel João.

"O crime foi praticado na noite desta terça-feira,7, na localidade do Cafua, quando o assaltante foi surpreendido por um casal que o espancou até à morte", explicou, salientando que o casal foi detido após denúncias de vizinhos que assistiram ao episódio.

"As nossas forças foram accionadas por moradores, que deram conta da situação que estava a ocorrer no interior de uma loja, entre um casal e um assaltante. Após a denúncia, deslocámo-nos ao local e deparámo-nos com a situação que chocou a comunidade de Cafua", explicou o responsável em declarações ao NJOnline.