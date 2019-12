Caso 500 milhões: Tribunal adiou interrogatório de Valter Filipe

O interrogatório do ex-governador do Banco Nacional de Angola foi adiado para quarta-feira. A decisão foi tomada pelo colectivo de juízes, que decidiu não começar hoje a ouvir Valter Filipe, como estava previsto, pelo adiantado da hora a que terminou a audição de António Samalia Bule Manuel, ex- director de Reservas do BNA.