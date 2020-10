O general Hélder Vieira Dias "Kopelipa", antigo ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Ex- Presidente da República José Eduardo dos Santos, está, de novo, a ser ouvido esta quarta-feira,14, pela Direcção Nacional de Investigação e Acção Penal (DNIAP) da Procuradoria-Geral da República (PGR), na qualidade de arguido no âmbito de um processo relacionado com contratos entre o Estado e a empresa China International Found (CIF).

Esta manhã, como o Novo Jornal testemunhou no local, o general Kopelipa compareceu na DNIAP acompanhado do seu advogado Sérgio Raimundo, que não aceitou prestar qualquer declaração sobre o assunto.

Este é um regresso depois de na terça-feira ali ter estado durante pelo menos sete horas, na companhia do também arguido general Leopoldino do Nascimento "Dino", antigo chefe das comunicações da Presidência da República, do Governo de José Eduardo dos Santos.

O Novo Jornal soube no local, que hoje o dia esta reservado apenas para audição do general Hélder Vieira Dias "Kopelipa".

Os dois generais foram constituídos arguidos em finais de Setembro por haver fortes indícios de terem beneficiado dos negócios que o Estado teve com a empresa China International Fund (CIF).

Entretanto, uma fonte da PGR garantiu que os oficiais generais gozam de imunidade e não podem ser presos preventivamente antes do despacho de pronúncia.

De recordar que, em Fevereiro último, a Procuradoria-Geral da República anunciou a apreensão dos edifícios CIF Luanda One e CIF Luanda Two, localizados na baixa da capital, em posse da empresa de direito angolano China International Fund Limitada.

Os edifícios foram apreendidos no âmbito da Lei sobre o Repatriamento Coercivo e Perda Alargada de Bens e da Lei Reguladora das Revistas, Buscas e Apreensões. Foram, igualmente, apreendidos mais de mil imóveis no Condomínio Vida Pacífica e no Kilamba, todos em Luanda.