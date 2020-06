Faustino António Luamba, comandante da esquadra da Boa-Fé no município de Viana, em Luanda, foi assassinado durante um assalto de que foi alvo, na madrugada desta terça-feira,30, nos arredores do bairro do Belo Monte, município de Cacuaco, disse hoje ao Novo Jornal o porta-voz do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional (PN), inspector-chefe Nestor Goubel.

Segundo a polícia, a vítima reagiu a um assalto e foi alvejada com dois tiros, disparados por um grupo de assaltantes, que circulava na calada da noite na circunscrição entre os municípios de Cacuaco e Viana.

A morte foi imediata e a fuga dos assaltantes do local foi igualmente rápida.

De acordo com Nestor Goubel, o homicídio aconteceu quando Faustino António Luamba, que se encontrava em trabalho naquela zona, foi surpreendido por um grupo de assaltantes na via pública que tentaram roubá-lo e, na tentativa de reagir, foi morto com disparos de arma de fogo à queima-roupa.

"O nosso efectivo foi assassinado em pleno exercício laboral. Naquele momento o comandante se encontrava com a patrulha da polícia a efectuar serviço de giro com a patrulha e apeado naquele perímetro", disse Nestor Goubel, em declarações ao NJ.

O oficial acrescentou que os marginais abriram fogo contra o comandante da Polícia Nacional no momento em que a vítima tentou reagir ao assalto no local em que se fazia serviço de patrulhamento pelos efectivos do Comando Municipal de Viana da PN.

"Eles (os marginais) abriram fogo, e efectuaram vários disparos, tendo alvejado o comandante que perdeu a vida no local", descreveu, salientando que após assassinarem o comandante, os marginais fugiram.

"Em seguida os assaltantes fugiram em diversas motorizadas roubadas. Já há, no local, uma equipa do Serviço de Investigação Criminal Luanda, a realizar diligências com o objectivo de localizar e deter os suspeitos", afirmou.

O Novo Jornal soube de fonte do SIC-Luanda que a zona onde foi assassinado o comandante é bastante perigosa e tem sido palco de confrontos entre as forças da ordem e os marginais.