Comissão da Carteira de jornalista alarga prazo de inscrição para 28 de Janeiro

A Comissão da Carteira e Ética (CCE) dos jornalistas prolongou o prazo de inscrição e atribuição do título obrigatório para o exercício da profissão para 28 de Janeiro de 2021 quando, inicialmente, esse prazo estava definido até ao fim de 2020 ao mesmo tempo que recorda às empresas do sector que estão sujeitas a coimas no caso de incumprimento por parte dos seus jornalistas.