Confinamento «facilitou» 1.640 crimes de violação sexual entre Janeiro e Junho

Entre Janeiro e Junho deste ano, mil e seiscentas e quarenta (1.640) mulheres foram violadas sexualmente no País. Dados do Serviço de Investigação Criminal (SIC) mostram que o confinamento social, devido à Covid-19, aumentou em 77% os casos de violação, comparativamente ao mesmo período de 2019, no qual foram notificadas 925 ocorrências.