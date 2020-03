A TAP está a preparar mais um vôo de repatriamento que sairá de Luanda no sábado à noite, além dos dois já previstos para hoje, disse uma fonte da transportadora à Lusa.

"A TAP solicitou a realização de mais um vôo no sábado à noite, saindo de Luanda às 23:50, hora local, com destino a Lisboa", disse esta fonte, salientando que, no conjunto dos voos de repatriamento, este junta-se aos dois já previstos para hoje a sair de Luanda e a mais um da Guiné-Bissau e outro da Cidade da Praia.

"O vôo está já a ser colocado em sistema e estamos a solicitar autorização às autoridades locais, com o apoio das estruturas centrais e locais do Ministério dos Negócios Estrangeiros, nomeadamente a embaixada", acrescentou a fonte da transportadora.

O avião a ser utilizado será um A330 Neo, com capacidade para 300 pessoas, que levará para Luanda carga humanitária e médica, trazendo de volta até 298 passageiros.

Para além do vôo anunciado, a TAP fará também já hoje dois voos de Luanda para Portugal, um de Bissau para Lisboa que sairá da capital africana às 01:45, portanto já no sábado, e outro que sai da Praia esta noite às 00:40, já no sábado, portanto.