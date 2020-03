A UNITA solidarizou-se hoje com a constituição da Comissão Interministerial para a Resposta à Pandemia do Coronavírus/Covid-19 e com o conjunto de medidas contidas no decreto presidencial provisório de terça-feira 18, sugerindo o encerramento de estabelecimentos escolares por um período de 15 dias prorrogáveis em função do desenvolvimento da pandemia.

Num comunicado da UNITA lido em conferência de imprensa pelo deputado Maurílio Luiele, o principal partido da oposição apela aos cidadãos para cumprirem "escrupulosamente" as orientações emanadas pelo decreto presidencial, "pois só assim será possível impedir a propagação do vírus".

"Apelamos às entidades a intensificarem e diversificar as campanhas de informação e comunicação, fazendo recurso intensivo às línguas nacionais locais, de modo a fazer chegar a mensagem a todos", recomenda a UNITA, que chama ainda a atenção das autoridades para que dediquem atenção diferenciada a locais de concentração que se podem tornar elos fortes na cadeia de transmissão do vírus, tais como mercados e transportes colectivos.

"Em termos práticos, significa que a problemática do Covid-19 deve sair da alçada exclusiva do Ministério da Saúde para ser assumida pelas mais altas hierarquias do Estado", afirmou Maurílio Luiele, que disse ainda lamentar que o vírus vá criar enormes problemas na economia do País que já atravessa momentos críticos.

A UNITA recomenda às autoridades sanitárias para que aumentem a capacidade de realizar testes, devendo ser submetidos aos testes todos os indivíduos com sintomatologia suspeita ou que tenham estado em países onde já ocorre a transmissão comunitária do vírus.

No fim do posicionamento, a UNITA condenou os actos ocorridos terça-feira, 18, no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, que fragilizaram orientações previamente emitidas pela Comissão Interministerial para a Resposta à Pandemia do Coronavírus.