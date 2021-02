África registou nas últimas 24 horas mais 518 mortes por covid-19 para um total de 91.524 óbitos, e 11.816 novos casos de infecção, segundo os mais recentes dados oficiais da pandemia no continente.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número total de infectados nos 55 Estados-membros da organização é de 3.579.368 e o de recuperados é de 22.011, para um total de 3.074.154 desde o início da pandemia.

A África Austral continua como a região mais afectada, com 1.708.718 infectados e 49.224 mortos. A África do Sul, o país mais atingido pela covid-19 no continente, regista 1.456.309 casos e 44.399 mortes.

O Norte de África é a segunda zona mais afectada pela pandemia, com 1.091.565 infectados e 29.683 vítimas mortais.

A África Oriental contabiliza 362.616 infecções e 6.882 mortos, enquanto na África Ocidental o número de infecções é de 327.676 e o de mortes ascende a 4.113. Na África Central, estão contabilizados 88.793 casos e 1.622 óbitos.

O Egipto, que é o segundo país africano com mais vítimas mortais, a seguir à África do Sul, regista 9.360 mortes e 166.492 infectados, seguindo-se Marrocos, com 8.297 vítimas mortais e 471.438 casos.

Entre os seis países mais afectados estão também a Argélia, com 2.896 óbitos e 107.486 casos, a Etiópia, com 2.103 vítimas mortais e 138.384 infecções, e o Quénia, com 1.766 óbitos e 100.856 infectados.

Em relação aos países de língua oficial portuguesa, Angola regista 466 óbitos e 19.829 casos de infecção, seguindo-se Moçambique (386 mortes e 39.460 casos), Cabo Verde (134 mortos e 14.098 casos), Guiné Equatorial (86 óbitos e 5.534 casos), Guiné-Bissau (45 mortos e 2.635 casos) e São Tomé e Príncipe (17 mortos e 1.256 casos de infecção).

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egipto, em 14 de Fevereiro, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infecção, em 28 de Fevereiro.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.227.605 mortos resultantes de mais de 102,8 milhões de casos de infecção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detectado no final de Dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.