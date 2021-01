De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, o número de recuperados nos 55 Estados-membros da organização totaliza 2.755.880 desde o início da pandemia.

A África Austral continua a ser a região mais afectada pela doença, registando 1.556.153 infetados e 41.610 mortos, sendo a África do Sul o epicentro da covid-19 no continente, com 1.356.716 casos e 38.288 mortes.

O Norte de África é a segunda zona mais afectada pela pandemia, com 1.034.931 infectados e 27.503 vítimas mortais. A África Oriental contabiliza 346.757 infecções e 6.546 mortos, enquanto na África Ocidental o número de infecções é de 288.480 e o de mortes ascende a 3.723. Na África Central, estão contabilizados 82.598 casos e 1.557 óbitos.

O Egipto, que é o segundo país africano com mais vítimas mortais, a seguir à África do Sul, regista 8.696 mortes e 158.174 infectados, logo seguido por Marrocos, onde se contabilizam 8.011 vítimas mortais e 461.390 infectados.

Entre os seis países mais afectados estão também a Tunísia, com 5.844 mortos e 184.483 infectados, a Argélia, com 2.843 óbitos e 104.238 casos, a Etiópia, com 2.037 vítimas mortais e 131.727 infecções, e o Quénia, com 1.734 óbitos e 99.308 infectados.

Quanto aos países vizinhos de Angola, a República Democrática do Congo reporta 21.140 casos e 640 mortes, a Namíbia regista 30.995casos e 296 mortes, o Botswana assinala 18.630 casos e 88 mortes, a Zâmbia tem 39.515 casos e 578 mortes, o Congo contabiliza 7.709 infectados e 114 mortes.

Em relação aos países de língua oficial portuguesa, Angola regista 442 óbitos e 19.011 casos de infecção, seguindo-se Moçambique (253 mortos e 28.270 casos), Cabo Verde (120 mortos e 13.139 casos), Guiné Equatorial (86 óbitos e 5.365 casos), Guiné-Bissau (45 mortos e 2.478 casos) e São Tomé e Príncipe (17 mortos e 1.142 casos de infecção).

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.041.289 mortos resultantes de mais de 95,4 milhões de casos de infecção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A covid-19 é uma doença respiratória causada por um novo coronavírus (tipo de vírus) detectado no final de Dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.