Covid-19: Angola começa a testar nos bairros sob cerca sanitária

O secretário de estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, anunciou esta quarta-feira, 13, que as autoridades sanitárias começaram a processar mais de 100 amostras colhidas no bairro Cassenda, sob cerca sanitária, e prevêem colher mais de 300 no Futungo nos próximos dias.