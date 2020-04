Estes novos casos dizem respeito a quatro homens e uma mulher, entre os 18 e os 35 anos, que chegaram num vôo vindo de Lisboa, no dia 21.

As pessoas foram encaminhadas para as unidades de saúde, onde estão internadas, avançou a ministra, que informou que nas últimas horas foram colhidas mais 200 amostras que agora se encontram em processamento.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 150 mil mortos e infectou mais de 2,2 milhões de pessoas em 193 países e territórios e mais de 483 mil doentes foram considerados curados.

Em África, o número de mortes já ultrapassou as 1000, com quase 20 mil casos registados em 52 países. No entanto, a OMS alertou esta sexta-feira que os números da pandemia no continente africano podem ser mais altos do que os declarados por causa da escassez de testes.