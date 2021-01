Segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, os casos foram registados nas províncias de Luanda (15), Zaire (14), Lunda Norte (4), Huambo (4), Benguela (1), Cabinda (1) e Cuanza Norte (1), sendo 25 homens e 15 mulheres, com idades compreendidas entre 11 e 64 anos.

As mortes foram registadas nas províncias de Luanda e Huambo, sendo as vítimas, um homem e uma mulher, de 68 e 80 anos, respectivamente, angolanos.

No que se refere às recuperações, as autoridades sanitárias indicam 39 pessoas em Luanda e quatro no Moxico, com idades que variam dos 11 aos 73 anos.

Com os dados das últimas 24 horas, Angola totaliza 17.608 casos, 407 óbitos, 11.189 recuperados e 6.012 activos, dos quais um estado crítico, seis graves, 76 moderados, 62 leves e 5.867 assintomáticos.

Em Internamento nos centros de tratamento estão nesta altura 145 doentes.

No que se refere às análises laboratoriais, foram processadas nas últimas 24 horas 618 amostras, sendo 40 positivas, dando uma taxa de positividade diária de 6.5%, enquanto o cumulativo indica 311.942 amostras processadas, com 17.608 resultados positivos, remetendo para uma taxa cumulativa de positividade de 5.6%.

Nos pontos de entrada e saída da capital angolana, Luanda, ainda sob cerca sanitária, foram testadas 610 pessoas, sendo 482 do sexo masculino e 148 do sexo feminino, dos quais 68 tiveram resultado reactivo, demonstrando uma taxa de exposição de 11.1%, no entanto, nos testes de confirmação da doença não foi encontrado nenhum caso positivo.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.827.565 mortos resultado de mais de 83,9 milhões de casos de infecção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detectado no final de Dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.