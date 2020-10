O dia 10 de Outubro é já um marco histórico na história da pandemia da Covid-19 em Angola por ter sido o dia onde foi registado o recorde de novas infecções ao chegar às 215 em apenas 24 horas, como revelou o secretário de Estado da Saúde Pública depois de ter sido observado um minuto de silêncio em memória de Luther Rescova, governador do Uíge e quadro do MPLA falecido na sexta-feira.

Com as 215 novas infecções, Angola passou no Sábado a contar com 6.246 casos da Covid-19, tendo ainda chegado aos 218 óbitos depois de contabilizados mais seis nesse mesmo dia, um dos valores mais altos de sempre para apenas 24 horas.

Franco Mufinda adiantou que Angola soma agora 6.246 casos da infecção pandémica, 218 mortos, 2.716 recuperados e 3.312 casos activos, dos quais 14 considerados de elevado risco e 20 apontados como a exigir cuidados, sendo os assintomáticos (sem sintomas associados à infecção) o maior grupo, com 2.762.

África e o resto do mundo

Entretanto, no continente africano, segundo dados avançados pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (CDC-África), já hoje, morreram mais 275 as pessoas, havendo registo de novos 13.418 contágios confirmados laboratorialmente.

Com estes números, África soma agora, em todos os seus 55 países, 38.196 óbitos e 1.569.680 casos, mantendo-se a região Austral, onde está geograficamente Angola, como a mais afectada, muito por causa da África do Sul, país que conta, destacando-se como o mais afectado, com 17.670 mortos em mais de 690 mil casos confirmados laboratorialmente.

No universo lusófono africano, cabe a Angola liderar em número de mortos e Moçambique em número de contágios registados oficialmente.

Fora de África e, de resto, em todo o planeta onde o português é língua oficial, o Brasil destaca-se negativamente com mais de 5 milhões de casos, dos quais mais de 150 mil mortos, tendo, só nas últimas 24 horas registado mais 559 mortos, o que faz deste país a maior tragédia sul-americana e o terceiro em todo o mundo em contágios confirmados, com 5.082.637 mil.

No topo da lista segue ainda e sempre os EUA, com 7.719.254 casos, e a seguir surge a Índia, com 7.053.806 infecções confirmadas em laboratório.