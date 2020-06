O Governo chinês acaba de aprovar a utilização de uma vacina contra a Covid-19 em humanos, mas limitada às suas fileiras militares, que foi desenvolvida por técnicos da CanSino Bilogics, uma empresa de Hong Kong que se dedica à produção de vacinas, e do Instituto de Biotecnologia de Pequim.

Esta é a primeira entre mais de uma centena de vacinas em desenvolvimento em todo o mundo que é aprovada oficialmente para utilização em humanos, embora com restrições que a limitam a ser aplicada apenas em militares chineses, sendo que as forças armadas deste país integram mais de 3 milhões de pessoas, incluindo reservistas.

A China é actualmente o país com mais projectos de vacinas em desenvolvimento sendo que do total de projectos reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em fase de testes em humanos, metade é de origem chinesa. Em todo o mundo há mais de 120 projectos em desenvolvimento pré-clínico.

Esta vacina, refere uma nota da CanSinoBIO enviada à bolsa de valores de Hong Kong, "tem uma boa salvaguarda da sua segurança" para uso em humanos e o potencial de prevenção da doença, a Covid-19, causada pelo novo coronavírus, é elevado.

A aprovação para o uso da Ad5-nCov, assim baptizada, em humanos foi anunciada hoje e, como refere a CanSinoBIO, partiu da Comissão Central para os Assuntos Militares da China.

Até ao momento, as informações sobre a sua aplicação são escassas, sabendo-se apenas que o será em pessoal militar, embora não a sua abrangência, visto que as forças armadas chinesas integram, no activo, mais de 2,5 milhões de homens e mulheres.

Não foi avançada informação sobre o início da aplicação da Ad5-nCov.

Recorde-se que, com o crescente número de novos casos detectados diariamente, uma vacina ou um medicamento eficaz são a derradeira esperança para que o mundo possa travar a mais grave pandemia do século XXI.