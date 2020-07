O ministro de Estado e Chefe da Casa de Segurança do Presidente da República e chefe da Comissão de Combate à Covid-19, general Pedro Sebastião, avançou hoje que estão preenchidos os requisitos necessários para declarar a existência da circulação comunitária do vírus que provoca a Covid-19 em Luanda

De 08 a 11 de Julho foi feito um estudo transversal numa mostra de 7.500 pessoas, desde mercados a locais de controlo de saída de Luanda, áreas da cidade e, com base nesses resultados, disse Pedro Sebastião, foi possível perceber os casos detectados preenchiam, na sua maioria sem vínculo epidemiológico conhecido, sem relação com cordões sanitários e sem contacto com pacientes conhecidos e entre outros,

"Cumpre informar que na província de Luanda e observadas todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde OMS), temos circulação comunitária da Covid-19 em Luanda e impõem-se novas medidas", disse.

A determinação da existência de circulação comunitária implica, tal como foi hoje explicado pelo chefe da Comissão Multisectorial de Combate à Covid-19, que foi detectado um número significativo de casos para os quais não foi possível encontrar ligação a pacientes conhecidos, que não estiveram no exterior e que não têm razão conhecida para um contacto não-casual na comunidade em que estão inseridos.

Inicialmente esta Comissão tinha definido que a partir de 100 casos sem vínculo epidemiológico conhecido seria declarada a existência de transmissão comunitária em vez da sobejamente conhecida transmissão local, essa sim, existente já há meses e que é definida por ser possível rastrear a origem da infecção.

Face a esta declaração, apesar de ser esperada, Pedro Sebastião, admitiu que vão ser tomadas medidas suplementares, tendo o responsável admitido consequências internamente e externamente.

Internamente serão tomadas medidas mais apertadas para controlo da pandemia e no quadro regional, onde a situação é semelhante, deverá ocorrer um crescendo da cooperação, desde logo com a Namíbia e com os Congos.

Mais 35 casos

Entretanto, a ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, também presente nesta sessão de actualização de dados sobre a Covid-19 em Angola, sobre as medias suplementares com a declaração da transmissão comunitária, lembrou que a comissão já tinha antecipado algumas medidas com o último decreto Presidencial, e sublinhou que a transmissão comunitária está restrita a Luanda.

Com esta declaração, a governante deixou em aberto a possibilidade de as novas medidas poderem se apenas pequenas alterações face ao que existe e está contemplado pelo decreto assinado por João Lourenço.

Sílvia Lutucuta informou igualmente que nas últimas 24 horas foram detectados mais 35 casos e um óbito

Actualmente, com esta actualização, Angola conta com 576 casos, 27 mortes, 124 casos recuperados e 425 activos.