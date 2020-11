O número de casos em África devido à covid-19 subiu nas últimas horas para 1.827.034 e foram já registadas 43.913 mortes, enquanto o número de recuperados ascende aos 1.492.904. A África do Sul continua a liderar os números da pandemia no continente, com 730.548 casos e 19.585 mortes. Em Angola, os números estão muito abaixo, mas estão contabilizados 11.813 casos, dos quais 296 óbitos, 5.266 recuperados e 6.251 activos.

No mundo, a pandemia já fez mais de 1,2 milhões de mortos em mais de 47,5 milhões de casos de infecção.

O maior número de infectados e de mortes regista-se na África Austral, com 814.309 infecções e 21.075 mortes por covid-19. A África do Sul mantém-se o país mais afectado do continente, com um total de 730.548 casos e 19.585 mortes.

O norte de África, a segunda zona mais afectada pela pandemia, contabiliza um total de 538.651 pessoas infectadas e 14.848 mortos e na África Oriental há 220.948 infectados e 4.052 vítimas mortais, estando a maior parte dos casos no Egipto, com 6.318 mortos e 108.329 infectados, gogo seguido por Marrocos, com 3.982 vítimas mortais e 235.310 casos de infecção.

A África Ocidental, que conta com 2.783 vítimas mortais em 192.144 infectados, tem na Nigéria o principal epicentro da pandemia, com 59.527 infecções e 1.999 mortos.

A África Central regista 60.983 casos e 1.155 óbitos.

Quanto aos países vizinhos de Angola, a República Democrática do Congo tem 11.450 casos e 319 mortes, a Namíbia tem 13.046 casos e 133 mortes, o Botswana tem 6.642 casos e 24 mortes, a Zâmbia tem 16.698 casos e 349 mortes, o Congo tem 5.379 infectados e 92 mortes.

No que respeita aos países africanos lusófonos, Angola lidera em número de mortes (296 em 11.813 casos) enquanto Moçambique tem mais infecções comunicadas (13.283 casos e 95 mortos).

Cabo Verde conta com 95 mortos e 9.053 casos, a Guiné Equatorial contabiliza 83 mortos e 5.089 casos, a Guiné-Bissau regista 42 mortos e 2.414 casos, e São Tomé e Príncipe soma 16 mortos e 958 casos.