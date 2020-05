Covid-19: Ex-ministro de Estado retido por violar cerca sanitária - "Lei será aplicada a todos", diz MININT

O ex-ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Frederico Cardoso, foi retido, esta quinta-feira, em Benguela, depois de violar a cerca sanitária entre Luanda e as outras províncias, tendo sido obrigado a voltar para trás, informou o porta-voz do Ministério do Interior, Waldemar José.