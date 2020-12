As autoridades angolanas vão penalizar as igrejas que violarem as normas do decreto presidencial sobre a situação de calamidade pública, nas celebrações de Natal e Ano Novo.

A advertência foi feita quarta-feira, em Luanda, pelo director do Instituto Nacional dos Assuntos Religiosos (INAR), Castro Maria, que desaconselhou aglomerados desnecessários por altura dos actos litúrgicos da quadra festiva.

Conforme o religioso, os violadores das normas serão multados ao abrigo do novo Decreto Presidencial, em vigor desde o dia 12 deste mês.

Castro Maria disse ainda que, embora haja excepção de cultos diários, desde o dia 21 de Dezembro, devem ser tomadas medidas para não se propagar a doença, augurando que se tenha uma quadra festiva tranquila.

Por seu turno, o representante da Igreja Católica, Dom Filomeno Vieira Dias, apelou às pessoas a ficaram em casa, convivendo com o núcleo familiar, no Natal e no Ano Novo.

Na mesma senda, o líder da Igreja Tocoista, Dom Afonso Nunes, informou que os fiéis estão orientados a cumprir e fazer cumprir as regras de distanciamento nos cultos, estando acautelado o uso de álcool em gel para desinfecção das mãos.

Ao abrigo das novas medidas do Decreto Presidencial, as igrejas podem realizar, de 21 deste mês a um de Janeiro do próximo ano, cultos/missas todos os dias da semana.

A medida, excepcional para a quadra festiva, vigora até dois de Janeiro de 2021, altura em que serão retomados os cultos quatro dias/semana.

Os ajuntamentos para fins religiosos funcionam mediante o uso obrigatório de máscara facial e o cumprimento do distanciamento físico.