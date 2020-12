Covid-19. Neymar junta 500 convidados em festa clandestina e choca Brasil onde já morreram mais de 190 mil pessoas devido à pandemia

O caso está a chocar o Brasil, onde já morreram mais de 190 mil pessoas devido à pandemia de Covid-19. O futebolista internacional brasileiro Neymar realizou uma festa durante cinco dias, com cerca de 500 convidados, numa mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, onde é suposto ficarem até ao fim do ano. Neymar terá mesmo construído uma discoteca subterrânea com proteção acústica, de modo a não alertar os vizinhos.