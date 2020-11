Covid-19: Pfizer, AstraZeneca e Moderna anunciam vacinas até ao fim do ano - Farmacêutica norte-americana promete fazê-lo ainda este mês para casos mais graves

Depois de nas últimas duas semanas se terem repetido os anúncios de que vacinas com eficácia comprovada em percentagens elevadas para a Covid-19 estavam a caminho do mercado até ao final do ano, tanto da AstraZeneca/Oxford, como da Moderna, hoje foi a vez da Pfizer divulgar que a sua vacina tem 90% de eficácia e o seu uso clínico deverá começar ainda este mês de forma limitada aos casos de maior gravidade.