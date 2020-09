O novo coronavírus já chegou a todos o lado, ao mais pequeno país de África, ao mais recôndito território da Ásia, ao mais alto lugar habitado dos Andes sul-americanos, ao menos frequentado país dos Balcãs europeus... menos à Antártida, o continente gelado do Sul do planeta.

Protegido pela mais imponente muralha contra a Covid-19, a falta de pessoas para que o vírus possa circular, a Antártida mantém o registo de único cando do mundo onde a Covid-19 ainda não chegou, o que permite aos cerca de mil cientistas que ali estão em missões de pesquisa e investigação serem os únicos seres humanos, entre os mais de 7 mil milhões que habitam o Planeta terra, que não têm de se preocupar com os abraços.

Mas nem tudo são risos e abraços... porque chegou a altura de parte destes cientistas serem rendidos por colegas de forma a darem continuidade aos projectos, o que abre uma janela de oportunidade para o "escorregadio" vírus se infiltrar no até aqui único local virgem do mundo para o coronavírus SARS CoV-2.

O mesmo não se pode dizer de Angola, que nas últimas 24 horas, no Sábado, somou mais 56 infecções e uma nova morte relacionada com a pandemia da Covid-19, fazendo com que o País tenha agora registo de 3.335 casos, com 132 mortes, 1.289 recuperados e 1.914 infecções activas.

No continente africano, onde morreram mais 146 pessoas nas últimas 24 horas, estão confirmados 35.502 mortos num total de 1.346.658 infecções, de acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC).

A África Austral é onde estão registados mais casos no continente africano, com mais de 700 mil casos, 16.486 óbitos, com a África do Sul a ser país mais atingido, chegando já 648.214 casos e 15.427 mortos.