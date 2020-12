A TAAG deixou de voar, por tempo indeterminado, para a África do Sul, devido ao surgimento de uma variante do vírus SARSC-CoV-2, associada a uma transmissão mais intensa da Covid-19.

De acordo com um comunicado da companhia nacional a decisão surge no seguimento da determinação contida no despacho conjunto dos ministérios da Saúde, Interior, das Relações Exteriores e dos Transportes sobre a suspensão das ligações aéreas, terrestres e marítimas.

"Esta medida de saúde pública visa garantir a prevenção sanitária, associada ao surgimento de uma variante do vírus SARSC-CoV-2 que representa um aumento da transmissibilidade da Covid-19", refere a companhia, citando o despacho.

"Cientes que a medida tomada condicionará a mobilidade de cidadãos, informa-se que, tão logo a situação epidemiológica o permita, serão criadas as condições para a retoma das ligações ora suspensas, segundo o que for determinado pelas autoridades sanitárias competentes", lê-se no documento conjunto dos ministérios da Saúde, Interior, das Relações Exteriores e dos Transportes.