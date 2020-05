Um grupo de voluntários vai distribuir gratuitamente, dentro de duas semanas, cerca de 5.000 viseiras por dia produzidas pela empresa angolana Plastcon, garantindo os promotores da iniciativa que um donativo de apenas 1.200 Kz garante a produção de quatro viseiras, uma para o doador e as restantes serão entregues gratuitamente a entidades que estão em contacto com o público, como médicos, bombeiros, autoridades policiais, entre outros.

Um dos mentores deste Grupo de VoluntáriosCovid AO disse hoje aos jornalistas, em conferência de imprensa, que esta produção vai depender dos donativos que vão receber das pessoas interessadas em aderirem à causa.

"Por cada donativo de 1.200 Kwanzas a pessoa recebe uma viseira mas este mesmo donativo vai permitir produzir três viseiras para entregarmos gratuitamente às entidades" que estão na linha da frente do combate à pandemia da Covid-19, referiu, anunciando que, para isso, foi importante que a empresa Plastcon, que apenas cobra a matéria-prima usada pelo grupo, se tenha juntado à iniciativa.

Este voluntário lembrou que já distribuíram em várias unidades hospitalares de Luanda duas mil viseiras fabricadas com impressora 3D montada a partir de um kit que não custou mais de 90 mil Kwanzas.

"Era um processo muito moroso para imprimirmos. Mas agora, com o apoio da Plastcon, estamos em condições de produzir mais viseiras" para apoiar o esforço em curso no país contra a pandemia da Covid-19, acrescentou.

Das cinco mil viseiras que deverão começar a ser produzidas por dia dentro de duas semanas, 1250 serão destinadas aos doadores e as restantes 3750 vão ser distribuídas por bombeiros, pessoal hospitalar, forças de segurança, entre outros,

Esclareceu ainda que as viseiras vão ser distribuídas a partir de um armazém disponibilizado pela NCR e por uma equipa de voluntários que farão chegar os equipamentos a doadores e a entidades públicas em Luanda, sendo as províncias servidas igualmente pela NCR on line, que se disponibilizou para fazer essa distribuição.

Esta iniciativa, disse ainda a mesma fonte, começou com o fabrico caseiro de viseiras para distribuir pela família e amigos, mas, agora, com os diversos apoios conseguidos, a ambição dos voluntários é levar o projecto mais longe, prevendo mesmo a industrialização do fabrico das viseiras.

E informou que a Organização Mundial da Saúde (OMS) aprovou o seu uso no País.

"As viseiras que estamos a distribuir, não servirão apenas para Covid-19. Depois de a pandemia passar, elas também continuarão a ser usadas para a prevenção de muitas doenças, com destaque para a tuberculose", disse ainda este voluntário, informando que grande parte de matéria-prima para a produção das viseiras é importada.

Neste projecto estão dezenas de voluntários, incluindo empresas, e para comunicar com este grupo, os interessados podem ligar para o terminal 923 190 855 ou visitar ou através do email VISEIRAS.COVID.AO@gmail.com

Este projecto já começou em meados de Abril mas agora ganha maior dimensão com a possibilidade de distribuir as viseiras entre a população mais necessitada.

Estes equipamentos já estão a ser usados de forma massiva em alguns países porque permitem um grau significativo de protecção ao seu utilizador, embora os peritos da Organização Mundial de Saúde aconselhem o uso simultâneo com a máscara facial e advirtam para o facto de a viseira não ser, por si só, garantia cabal de protecção contra a Covid-19.