O Serviço de Investigação Criminal (SIC) anunciou esta quinta-feira a detenção de quatro elementos, com idades entre os 21 e os 24 anos, por sobre eles recaírem fortes indícios da prática dos crimes de associação criminosa e homicídio qualificado concorridos com roubo agravado, furto e dano nos dias 3 e 7 do mês passado, de que resultou a morte de um casal no interior da sua habitação.

Segundo o SIC, estão foragidos das autoridades dois elementos afectos a este grupo de malfeitores.

Na origem da investigação estão dois assaltos à mão armada, no passado mês de Julho, dos quais resultaram as mortes de Chimboi António, de 42 anos, e Silvina Luamba António, de 37, ambos empresários e marido e mulher.

De acordo com o porta-voz do SIC-Luanda, Fernando de Carvalho, o casal foi assassinado a tiro no interior da sua habitação localizada no bairro 11 de Novembro, município do Cazenga, em Luanda, por volta das 02:00 da manhã.

"O facto ocorreu na calada da madrugada, quando as vítimas se encontravam na sua residência a dormir. Eles (os assaltantes) entraram no interior da habitação do casal munidos de arma de fogo do tipo AKM-47 de cano serrado e efectuaram disparos no casal, tendo o homem morrido no local. A esposa ainda foi socorrida para o Hospital Geral dos Cajueiros onde veio a falecer três dias depois", explicou o oficial em declarações ao Novo Jornal.

Fernando de Carvalho revelou ainda que depois de os marginais terem assassinado o casal, "roubaram da residência das vítimas, 80 mil Kwanzas e 40 telemóvel de diversas marcas".

O responsável pela comunicação do SIC-Luanda disse que a investigação permitiu identificar e relacionar os autores do crime com um conjunto de outros roubos praticados no início do mês passado no município do Cazenga, concretamente no bairro da Mabor.

"Os elementos são ainda autores confessos do crime de roubo qualificado ocorrido no passado dia 3 de Julho, no interior de uma residência, situada no bairro da Mabor, onde roubaram uma tv plasma, quatro telemóveis e 61 mil Kwanzas", atestou.