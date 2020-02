As candidaturas habilitam os seleccionados à bolsa Fulbright a frequentar em regime presencial e a tempo integral cursos de mestrado em universidades norte-americanas.

Para acesso à bolsa, cujos prazos de candidatura terminam a 29 de Fevereiro, os candidatos devem possuir o diploma de licenciatura, nacionalidade angolana, residir em Angola e ter fluência em inglês.

As bolsas são reservadas às áreas de Administração Pública, Análise e Gestão de Política Pública, Ciências Políticas, Desenvolvimento Económico, Direito e Direitos Humanos, Economia Agrícola, Finanças e Banca, Gestão do Meio Ambiente, Jornalismo/Comunicação, Planeamento Educacional, Regional e Urbano e Saúde Pública.

Será dada preferência a candidatos que não tenham beneficiado anteriormente de uma bolsa de estudo nos EUA.

As candidaturas devem ser submetidas "online", através do site da embaixada https://ao.usembassy.gov/pt/education-culture-pt/fulbright-program-pt/fulbright-foreign-student-program-pt/, ou através do endereço electrónico FulbrightAngola@state.gov.ao.

Os candidatos podem ainda contactar o Sr. Manuel Mungongo "Phil Nelo" através dos números telefónicos 222 641 134 ou 923 284 117.

O programa Fulbright foi estabelecido em 1946 pelo Congresso dos Estados Unidos, com o intento de elevar o entendimento mútuo entre os EUA e outros países, através do intercâmbio de pessoas, de conhecimentos e competências. Desde a sua criação, 50.000 estudantes americanos e mais de 150.000 de outros países já beneficiaram do programa.

Em Angola, desde o ano 1998, 51 estudantes angolanos participaram no programa de bolsas Fulbright, em várias áreas de especialidade.